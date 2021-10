Mondeville. Basket (LFB). Battu par la Roche, Mondeville va s'en mordre les doigts

Le match.

L'USO Mondeville y croyait dur comme fer ce samedi 15 décembre. Avec la réception de la Roche/Yon, dans une bonne forme en ce moment, les filles de Romain Lhermitte comptaient lancer leur saison et leur course vers le maintien. Mais contrairement à ce qu'elles pensaient et au scénario quasiment similaire au rendez-vous contre Nantes, elles se sont encore inclinées de peu (72-75). Il faut dire que tout s'est joué dans la dernière minute. A égalité parfaite dans le premier quart (19-19, 10'), Mondeville a fait preuve de solidité défensive pour s'offrir un deuxième quart de folie. Les deux canadiennes, Thorburn et Gaucher portaient à elles-seules le collectif mondevillais, par une réussite à trois points incroyable. En voici un exemple :

Résultat fin 2ème période : 42-38 pour l'USO! Une défense incroyable! pic.twitter.com/l3nbCJ2VJw — Mondeville Basket (@usombasket) December 15, 2018

Un money-time frustrant

L'USOM était aux devants à la pause (42-38, 20'). Et dans une Halle Bérégovoy chaude bouillante, les locales manquent totalement leur 3e quart, à défaut d'un manque de concentration et de balles rendues sur touches. Les Vendéennes reprennent la main (53-61, 30') et les deux formations risquent de livrer une bataille sans nom dans le dernier quart. Cela ne trompe pas. Sur des initiatives de Tadic mais aussi de Mann dans le sprint final, Mondeville est toujours aux baskets des visiteuses. Mais dans un money-time poignant, où une décision arbitrale aurait mérité l'assistance vidéo, Mondeville est à -3 à trois secondes de la fin. Gaucher décoche un dernier tir à distance, mais avec la planche, ne transperce par le filet. Triste et rancunier, Mondeville doit s'avouer vaincu pour la 9ème fois de suite cette saison.

Réaction.

R. Lhermitte (entraîneur USOM) : "Les filles ont tellement été extraordinaires. Ce n'est pas juste. On a vraiment très bien joué au basket et la Roche a très mal défendu pendant 40 minutes. J'en ai marre. On ne peut pas gagner le match à partir du moment où les arbitres ne savent pas siffler des jeunes joueuses."

La fiche.

Mondeville 72 - 75 La Roche/Yon

19-19 / 23-19 / 11-23 / 19-16

Mondeville : Tadic 12, Thorburn 17, Detchart, Gaucher 26, Djekoundade 4, Salgues, Gueye, Kone, Bussiere, Guennoc, Mann 19. Entr : R. Lhermitte.

La Roche/Yon : Heraud 14, Samson 5, Bailey 17, Dia 8, Lucet 9, Petke, Ugoya 12, Monpierre 4, Ngoyisa 6. Etnr : E. Body.