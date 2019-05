Caen : le "Bus du Barbier" fait un tabac et embauche un autre coiffeur

Il était le premier à développer le concept de coiffeur/barbier dans un bus aussi grand en février dernier. Situé allée du bac à Mondeville, Le Bus du barbier de Martin Lowe a connu un succès fulgurant en l'espace de trois mois. "Il y a environ 10 à 15 personnes par jour qui passent au salon, en fonction des forfaits".

Ludwig Jehan rejoint Martin Lowe dans le bus du barbier. - bus du barbier

Fier de cet engouement dans un concept atypique, le jeune homme a décidé de s'épauler d'un deuxième spécialiste le 2 mai dernier pour répondre à la demande. Et pas n'importe qui : Ludwig Jehan tient un palmarès étonnant aux concours de coiffure en équipe de France. Effectivement, la recrue de 25 ans tient déjà un titre de champion de France de coiffure et deux titres de champion d'Europe et du monde en équipe.

"Je refusais 15 à 40 personnes par semaine"

"Je n'ai pas beaucoup réfléchi en l'embauchant, surtout que l'on a fait un an de formation ensemble. Je refusais entre 15 et 40 personnes par semaine. J'étais frustré.", explique le chef d'entreprise. "J'avais déjà prévu deux postes de coiffure et la salle d'attente est suffisamment grande pour accueillir deux clients en même temps".

Alors pourquoi pas tailler la barbe de deux sportifs de hauts niveaux de la région, en même temps ? Le footballeur malherbiste Frédéric Guilbert et le boxeur Maxime Beaussire sont, apparemment, déjà passés par là...