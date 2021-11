Argentan. Badminton : le jeune Ornais Lucas Renoir aux Championnats d'Europe et du Monde

La valeur n'attend pas le nombre des années. Le jeune Ornais Lucas Renoir n'a que 15 ans et depuis le printemps 2019, il est Champion de France cadet de badminton, sa passion depuis qu'il a découvert ce sport à l'âge de 5 ans. Sa mère faisait de la compétition, donc gamin il a traîné dans tous les gymnases. Membre de la Bayard-Argentan (Orne), il était jusqu'à présent scolarisé au pôle sportif de Caen (25h de cours et 14h d'entraînement par semaine, hors compétitions), mais à la rentrée de septembre 2019 il rejoindra le Pôle-France à Strasbourg, pour 4 ans, jusqu'au BAC. Il ne rentrera donc chez lui que lors des vacances, mais ça va, assure-t-il. À la fin du mois d'août 2019, Lucas Renoir disputera le Championnat d'Europe de badminton en Pologne, dans sa catégorie U17. Puis fin septembre, il sera surclassé en U19 pour disputer les championnats du Monde en Russie.

Cette saison, Lucas Renoir a disputé quelques tournois (2 demi-finales en Lituanie, 1 tournoi en Malaisie et 1 à Singapour). Il rentre de 2 stages à Talence (près de Bordeaux) et à Strasbourg. Avant sa compétition européenne, il va disputer dès le 23 août la Danish Cup, dans la périphérie de Copenhague (Danemark). Il s'agit de la plus prestigieuse des compétitions par équipe chez les juniors. Au premier tour il affrontera des Anglais (en double homme) et des Danois (en mixte) qu'il a déjà croisés lors d'autres compétitions. Lucas compte y parfaire sa préparation pour le Championnat d'Europe :

Pour préparer son Championnat d'Europe, puis le Championnat du Monde, Lucas Renoir, qui dispute sa première saison en U17, n'a pris que 3 jours de vacances cet été. Et ses sélections à ces 2 compétitions, il les a appris sur Internet !

Découverte des championnats du monde !

Le jeune badiste ne se fixe pas vraiment d'objectif pour les Championnats du Monde qu'il disputera en double, et qui seront une découverte pour lui, dans la catégorie U19 :

En revanche, Lucas s'est fixé un objectif aussi ambitieux que réalisable : devenir Champion du Monde U19, dans 4 ans !

En septembre, Lucas Renoir rejoindra le Pôle France de Strasbourg : 3 entraîneurs pour une douzaine de compétiteurs. Il compte y rester 4 ans, jusqu'à son BAC, avant d'intégrer l'Insep :

En 2019, Lucas Renoir dispute ses deuxièmes championnats d'Europe : en 2017, en U15, il était allé jusqu'aux quarts de finale, en double. Et en mixte, il avait ramené une médaille de bronze.