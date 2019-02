Caen : Martin Lowe créé le concept de coiffeur-barbier dans un bus

Coiffure et taillage de barbe dans un bus, ça vous tente ? Martin Lowe, créateur de l'entreprise "Le bus du barbier" l'a rendu possible à Caen (Calvados). Premier en France à développer ce concept dans un bus aussi imposant (11m96 de long, 2m40 de large), le jeune homme originaire de l'Orne (Argentan) n'a pas eu froid aux yeux en s'engageant à son compte à seulement 21 ans.

Après un CAP coiffure sur Alençon, un BP à Caen en alternance et plus de sept ans de passion pour la coiffure, le jeune homme voulait se lancer dans un nouveau concept. "Je voulais créer quelque chose qui sorte de l'ordinaire. J'ai eu un flash et je me suis lancé. Je n'imaginais pas être chef d'entreprise aussi rapidement mais finalement j'en suis ravi même s'il y a eu d'énormes galères administratives".

Un challenge pour devenir chef d'entreprise

Première étape : trouver un bus disponible dans lequel s'installer. "On a trouvé un collectionneur en région parisienne. De base, c'était un bus scolaire et ensuite il a servi pour le cinéma. Je suis en train de retracer toute l'histoire du bus pour écrire un livre qui sera consultable par les clients".



Deuxième étape, passer le permis poids lourd. Et si cela apparaît comme un détail, cela n'a pas été une mince affaire pour le poids plume d'1m65 au volant d'un 26 tonnes. Suivent onze mois de travaux pour choisir le nom de l'entreprise, la décoration, l'agencement, le logo, etc. "Quitte à faire du made in France, le nom du bus est venu naturellement". À l'intérieur du "bus du barbier", Martin a opté pour un style vintage à l'instar de la mode des années 70.

"Come back to seventies"

Un choix assumé quand on connaît l'un de ses idoles de l'époque, Daniel Balavoine ! À la fois chic et très spacieux, Martin vous accueillera en chemise et un tablier très classe. Comme pour les coupes, tout est calculé au détail. Vous y trouverez un sas d'entrée, un sol quadrillé en noir et blanc, une salle d'attente, deux miroirs façon "seventies", un plan de travail en bois et même une console de jeu à l'ancienne. Le tout pour une ambiance conviviale de A à Z.

Coiffure, barbe, café, lecture, "Le bus du barbier" a tout d'un vrai salon. Particularité, il est sur roues et par définition itinérant. "J'ai l'avantage de pouvoir bouger où je veux si jamais je me lasse d'une ville", explique le jeune homme aux origines grecques et américaines. Pour shampoing + coupe + coiffage, il faudra compter environ 18€ et pour la barbe, le tarif est fixé à partir de 14€.

Avis aux intéressés, "Le bus du barbier" ouvrira ses portes le 5 février prochain à partir de 9 heures, allée du bac à Mondeville. Martin a déjà son premier client ! "Un ami à moi que je coupe depuis cinq ans a déjà pris rendez-vous, il voulait être le premier. Du coup, je pense que j'offrirai la coupe au second client !".