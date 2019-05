Le Havre : La Vague Écolo

Une semaine d'animations est prévue du samedi 11 au samedi 18 mai 2019 au Havre (Seine-Maritime) en faveur de la transition écologique : La Vague Écolo. C'est organisé par Surfrider 76, le port de plaisance et le collectif citoyenne Nettoyer la plage du Havre. Des événements culturels, artistiques et sportifs vont s'enchaîner. L'idée était de faire participer plusieurs associations et microentreprises comme Épicerie Vrac, Hangar Zéro, LH zéro déchet, F'audrey réinventer, Peanut ZD, Kids Écolo, l'Ortiellerie ou encore Zorro Mégot.

Parmi les temps forts, le grand ramassage sur la plage du Havre le samedi 18 mai suivi d'une chaîne humaine avec les déchets ramassés pour interpeller sur la décharge de Dollemard.

