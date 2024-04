Le Havre. Véhicules du futur, projets innovants… Le Grand Défi écologique s'installe au Carré des Docks

Economie, maison, mobilités… Le respect de l'environnement devient une priorité dans de nombreux domaines. Pour mettre en valeur tout un tas d'innovations, l'Ademe, agence de la transition écologique, organise le Grand Défi écologique au Havre.

Des vélos et voitures à tester

Le grand public peut notamment y tester une dizaine de véhicules du futur, vélos ou voitures électriques, sur une piste d'essai de 200m. Certains sont encore à l'état de prototypes, comme Bob, un vélo-cargo à quatre roues conçu par la société Sanka Cycle.

Equipé d'une carrosserie qui sécurise le trajet sur les routes qui ne sont pas équipées de pistes cyclables, ce vélo se veut être un "véhicule de transition" pour aider certains automobilistes à passer le cap : "L'idée, c'est qu'il devienne la seconde voiture, on ne part pas en week-end avec mais il est utile pour aller au travail ou faire des courses à une dizaine de kilomètres de la maison", détaille Benoit Tholence, fondateur de la société.

Dans l'espace Expo France 2030, les visiteurs peuvent découvrir des projets innovants comme la pompe à chaleur acoustique, le navire à propulsion vélique, la bouée instrumentée pour l'éolien marin ou la sécurisation des déplacements nocturnes par photoluminescence.

Une Maison de la transition permettra aussi aux visiteurs d'évaluer leur bilan carbone et de participer à diverses animations, en collaboration avec des associations locales. "Dans la chambre, l'Atelier de la matière apprendra à réparer les vêtements, dans le salon on évoquera l'impact du numérique sur l'environnement, dans le jardin on apprendra à composter… Un espace sera aussi dédié aux métiers de la transition écologique", détaille Valérie Martin, chef du service mobilisation citoyenne à l'Ademe. Un défilé de tenues "upcyclées" (conçues avec des textiles de réemploi) est prévu samedi à 18 heures.

Pratique. Le Grand Défi écologique, vendredi 5 et samedi 6 avril au Carré des Docks du Havre. Entrée gratuite.