Rouen lance un appel à projets pour sauver quatre églises

La mairie de Rouen (Seine-Maritime) a lancé, mardi 7 mai 2019 un appel à projets pour tenter de sauver les églises Sainte-Croix des Pelletiers, Saint-Pierre du Chatel, Saint-Paul et Saint-Nicaise. L'objectif est de redonner vie à ces églises, actuellement fermées et inaccessibles au public en raison de la détérioration des bâtiments. Le champ est laissé libre aux porteurs de projets : brasserie, logement, musée, espace de co-working… Tout est possible. Cependant, Christine Rambaud, adjointe au Maire en charge de l'Urbanisme, précise qu'il s'agit d'un "transfert de propriété sous conditions". Les repreneurs ne pourront investir les lieux qu'en s'engageant à préserver sa qualité patrimoniale, selon un cahier des charges précis fixé par la mairie.

"C'est un investissement de longue durée" affirme Yvon Robert, maire de Rouen. L'objectif est de susciter de l'intérêt pour sauver le patrimoine rouennais et le transmettre aux générations futures. Les projets seront présentés devant un jury composé d'élus de la ville, de la DRAC et de personnalités qualifiés. Les meilleurs seront sélectionnés selon des critères de qualité de la restauration, de solidité financière du projet et d'intégration de l'église dans son environnement.

L'urgence est à la conservation

Yvon Robert l'assure, "Il ne s'agit pas de se débarrasser de son patrimoine, mais bien de le sauver". La mairie dispose d'une enveloppe de seulement 300 000 euros par an, augmenté à 1 million d'euros en 2019, pour l'entretien et les travaux de la trentaine église dont elle est propriétaire. Selon le cahier des charges fixé par la mairie, les travaux de restauration des églises Saint-Nicaise et Saint-Pierre du Chatel sont chiffrés à plus de 2 millions d'euros chacun.

La municipalité souhaite se concentrer sur des projets plus conséquents, comme l'imminente rénovation de l'abbatiale Saint-Ouen, qui nécessitera un investissement de 20 à 30 millions d'euros.

Des visites des églises sont programmées le 13 et le 14 mai 2019. La Mairie a déjà été approchée par plusieurs candidats pour la réalisation de ces projets.

