Le Havre : un policier de la BAC blessé lors d'un contrôle

Lundi 6 mai 2019, peu après 18 heures, des policiers de la BAC patrouillent dans le quartier de l'Eure au Havre (Seine-Maritime). Ils aperçoivent deux jeunes sur deux scooters. L'un des engins n'a pas d'immatriculation et il correspond au signalement d'un deux-roues qui fait régulièrement du rodéo sur le secteur.

Arrestation violente

Le pilote de 21 ans est stoppé, mais il s'oppose violemment à son interpellation. Les policiers ont du mal à le menotter au sol. Le deuxième individu (son frère de 32 ans), qui avait pris la fuite, est finalement revenu pour s'interposer. Le plus jeune donne beaucoup de coups et notamment un coup de genou dans la tête d'un policier. Ce dernier a été blessé à hauteur d'un œil (la clinique des Ormeaux lui donnera six jours d'ITT ramenés à deux jours pour le médecin légiste).

Une convocation au tribunal

Les deux frères ont été placés en garde à vue. Ils se sont montrés très violents, insultant et menaçant de mort les forces de l'ordre. Les individus ont été remis en liberté, le parquet les a convoqués devant le tribunal le 21 juin 2019.

