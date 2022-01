Alexis Thébaux, héros malherbiste appelé à migrer

Thibault Deslandes - Journaliste radio

Au-dessus du lot, le portier malherbiste aura trop souvent été abandonné par ses partenaires. Intraitable sur sa ligne, il ne manque pas grand chose au Vendéen pour faire partie des cinq meilleurs gardiens de France. Deux matchs m'auront marqué dans sa saison. Inévitablement sa perf' à Montpeller malgré le 3-0 infligé par le futur champion de France, et son match contre Brest lors de la 20e journée... A 27 ans, l'ancien Cherbourgeois a de très belles années devant lui. Il devrait quitter le Stade Malherbe qui aura fort à faire pour le remplacer. Bosmel, Perquis, Reulet, Mandanda... les prétendants ne manquent pas.



Maxence Gorréguès - Journaliste hebdo et radio

Probablement sa meilleure année depuis qu'il est arrivé à Malherbe, qui était d'ailleurs à 27 ans, sa seconde en tant que titulaire. S'il manque encore d'assurance dans ses sorties aériennes, il n'a pas vraiment montré d'autres points faibles. En tout cas, il n'a pas laissé d'indices laissant les entrevoir, tant il a semblé sûr de lui sur sa ligne, mais aussi dans le vestiaire. De nombreuses fois décisif cette saison, il a notamment tout repoussé contre Bordeaux (victoire 1-0, 31e journée), et réalisé deux arrêts de très grande classe en fin de match contre Lyon (victoire 1-0, 7e journée), sans oublier ses parades contre Ajaccio (0-0, 30e journée). Sa saison avait déjà très bien commencé, avec un double arrêt mémorable contre Valenciennes (victoire 1-0, 1ere journée). Sans oublier le match à Montpellier où Caen n'en a pris que trois... Sans lui, Malherbe aurait appris sa descente bien avant la dernière journée.



Sylvain Letouzé - Consultant

Alexis fut un des deux seuls joueurs caennais cette saison à afficher, de manière régulière, un véritable niveau de Ligue 1. 172 arrêts dans le championnat, tout est dit. Mentalement, il fait également partie des joueurs qui sortent du lot dans ce groupe si fragile. Son avenir n'est pas à Caen, c'est une certitude. Il peut et doit encore progresser en Ligue 1. Brest vient de perdre Elana et je le vois bien partir là bas, qui plus est avec l'arrivée éventuelle de Philippe Montanier comme entraîneur. Marseille cherche un numéro 2 à Mandanda. Ces prochains jours, quelques équipes seront à l’affût comme Nancy, Evian et Lorient. Quoi qu'il arrive, on ne peut que lui dire merci et bonne chance ailleurs !



Statistiques

38 matchs dont 38 comme titulaire

59 buts encaissés

2 cartons jaunes

0 carton rouge

4e saison en Ligue 1

5e saison sous le maillot malherbiste