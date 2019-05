Une bombe de la seconde guerre mondiale désamorcée

"Il faudra six à sept siècles pour enlever toutes les bombes, grenades et autres engins de la première et seconde guerre mondiale", explique Sandy Voyen, chef de service interministériel de la défense et de la protection civile, lors d'une intervention de déminage. En effet, une nouvelle bombe a été découverte le 25 mars 2019 dans la commune de Saline, anciennement Sannerville (Calvados).

Sept bombes désamorcées depuis le début de l'année

Cet explosif américain pèse plus de 118 kilogrammes et l'opération de désamorçage a eu lieu mardi 7 mai 2019. Le dispositif a nécessité une vingtaine de gendarmes pour sécuriser tout le périmètre qui représente plus de 200 pavillons et 400 personnes. Les habitants devaient évacuer les lieux afin d'éviter tout risque. La mairie a ouvert une salle pour accueillir ceux qui n'avaient pas d'autres endroits où aller, comme Alexandra Callendret et Hélène Neurouth, qui sont peu déboussolées par l'évènement " On est assez habitué, c'est très commun dans la région, alors on a tout fermé et on est venus ici." Trois démineurs se sont chargés de désamorcer la bombe sur place, pour extraire le détonateur, avant de l'emmener dans un endroit confidentiel où elle sera détruite.

Depuis le début de l'année sept bombes ont été désamorcées dans le Calvados, de quoi insister sur la sécurité "Si on trouve quelque chose il faut immédiatement appeler la préfecture ou le 17, rappelle Sandy Voyen, c'est inacceptable que des gens meurent encore aujourd'hui à cause de bombes qui datent de plus de 70 ans."

