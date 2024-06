[Vidéo] 80e D-Day. 400 parachutistes ont sauté au-dessus de Sannerville : un spectacle époustouflant

C'était dans le ciel de Sannerville qu'il fallait regarder ce mercredi 5 juin. A 14h, dans cette commune située à l'est de Caen, les premiers parachutistes se sont élancés par petits groupes, pour le plus grand bonheur des spectateurs. "J'ai trouvé ça magnifique. On se serait cru dans un film, c'était presque irréel", confie Judith Barbieux, les larmes aux yeux. De son côté, Jean-Claude Larcher a fait le déplacement depuis Troarn et estime que ce genre d'événement "devrait être organisé tous les ans".

"C'est très gratifiant pour nous"

Les parachutistes, américains, belges ou encore britanniques, ont animé le ciel tout au long de l'après-midi. Max Phillips était parmi eux. "C'était fantastique. J'ai été impressionné par l'accueil du public. Ces gens se sont déplacés alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. C'est très gratifiant pour nous", conclut-il.