Caen. Un joint, un sweat : deux condamnations

Le jeudi 4 avril 2019, en marge du carnaval de Caen (Calvados), la gendarmerie nationale contrôle un véhicule à Saline. À son bord, deux hommes, et par l'ouverture de la vitre… une forte odeur de cannabis.

"Je n'avais pas fumé"

Le prévenu jugé au tribunal de Caen mardi 12 novembre 2019 est le passager de la voiture. Il est convoqué par les gendarmes le 28 mai 2019 pour être entendu pour usage illicite de stupéfiants. Contrairement à ce que déclare l'autre homme, conducteur de la voiture - "on a fumé un joint ensemble" - il conteste le fait d'avoir consommé du cannabis à ce moment-là. "Peut-être que j'aurais pu le faire, mais quand on a été interpellé, je n'avais pas fumé. Il n'y a pas eu de test pour le prouver", déclare-t-il au tribunal.

L'affaire se complique lorsque le gendarme constate qu'il porte sur lui un sweat de contrefaçon de la marque Louis Vuitton, d'une valeur marchande de 590 euros. De fait, il est accusé aussi de détention de marchandise de contrefaçon. Là aussi, il conteste : "je ne savais pas, je ne connais pas spécialement cette marque, c'était un cadeau d'anniversaire au Portugal".

Il devra dédommager Louis Vuitton

Le fait qu'il ait, de surcroît, le lendemain du 4 avril 2019, eu un accident de voiture sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool, étonne la procureure : "on a peine à croire que vous n'ayez pas consommé le 4 avril alors que vous avez consommé le 5 !"

Déjà condamné par le passé à six mois de prison pour outrage, conduite sans permis, conduite sous l'emprise de l'alcool, refus d'obtempérer et délit de fuite, le prévenu de 38 ans écope cette fois de 40 jours-amendes à 10 euros, plus un dédommagement à la société Louis Vuitton, constituée partie civile, de 895 euros.

Emmanuelle Réquéna

