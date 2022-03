Caen. Frédéric Varnier est le nouveau directeur du CHU de Caen

Frédéric Varnier, âgé de 37 ans, va prendre les rênes du CHU de Caen (Calvados), où travaillent près de 5900 personnes dont un millier de médecins, le 15 mai 2019. Il était depuis janvier 2017 directeur général adjoint de l'Institut Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer, situé dans le Val de Marne.

Au cabinet de Touraine

Auparavant, le nouveau directeur était conseiller au sein du cabinet de Marisol Touraine, ministre de la santé sous le mandat de François Hollande. Il y suivait notamment les questions de financement des établissements de santé, la psychiatrie et la santé mentale, et l'offre de soins. Il participe par ailleurs à l'élaboration de la loi de modernisation du système de santé et porte la création des groupements hospitaliers de territoire, la réintroduction du service public hospitalier et la nouvelle organisation territoriale de la santé mentale.

• Lire aussi. CHU de Caen : les citoyens invités au cœur du projet de

• Lire aussi. Caen : le directeur du CHU s'en va vers l'Ile-de-France

• Lire aussi. Les locaux de l'ARS à Caen envahis par des salariés en psychiatrie





Directeur d'hôpital depuis 2008, Frédéric Varnier a d'abord exercé les fonctions de secrétaire général au centre hospitalier sud francilien en région parisienne, à Evry-Corbeil, établissement qui s'apprêtait à regrouper deux hôpitaux sur un seul site. Il a ensuite connu deux expériences en ministère : la première au ministère des finances, la seconde, au sein du ministère des affaires sociales et de la santé, en charge du fonds d'intervention des agences régionales de santé.

A LIRE AUSSI.

Santé, police et justice coopèrent pour la sécurité dans les hôpitaux