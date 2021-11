Santé. A Caen, des chercheurs s'unissent dans la recherche contre le cancer

C'est une grande avancée dans la recherche contre le cancer. L'unité de recherche Anticipe de Caen (Calvados) a été inaugurée mercredi 31 mai 2017. Depuis le 1er janvier, 96 chercheurs, enseignants, praticiens hospitaliers et ingénieurs travaillent au sein de cette unité, située au sein du centre de lutte contre le cancer François Baclesse.

Une unité interdisciplinaire

Cette unité de recherche interdisciplinaire pour la prévention et le traitement des cancers propose des stratégies adaptées à l'individu et à son environnement. "La force de cette unité est qu'elle conjugue toutes sortes de savoirs aussi bien des sciences biologiques qu'humaines et sociales", explique le professeur Guy Launoy, directeur de l'unité de recherche. "Cette unité a deux projets : le soin et la recherche". Les recherches portent notamment sur l'environnement externe et internes des personnes atteintes de cancer pour mieux comprendre et anticiper ce qui les provoque. Le but est donc d'associer tous ces savoirs pour en tirer des conclusions qui serviront au bien-être des patients.