Comment Saint-Lô Agglo attire les entreprises  [Publireportage]

L'Agglo propose d'accompagner les entreprises sur 4 phases :

L'incubation

Saint-Lô Agglo a participé à la création de l'association ilô21 pour accompagner et conseiller les porteurs de projets et les start-up. Très concrètement, à travers ce partenariat, Saint-Lô Agglo souhaite soutenir et valoriser les projets naissants, les jeunes pousses, les idées novatrices. Le Fablab de Saint-Lô Agglo permet également à ces porteurs d'accéder à des ateliers de fabrication numérique, prototypage afin de formaliser leur projet. (Fablab Saint-Lô Agglo 308, rue du Père-Popielujko).

L'installation

Saint-Lô Agglo dispose de trois hôtels d'entreprises :

Le Patiô, situé dans la zone Neptune II : 7 bureaux individuels de 13 à 30 m², 2 salles de réunion, 1 salle de visio conférence, 1 espace co-working.

Au bord de lô (Promenade des ports) : 10 bureaux individuels de 11 à 25 m², salle de réunion.

Pôle Agro : un FabLab, une salle de réunion, de la formation agroalimentaire, location de 2 ateliers agroalimentaires et bureaux.

Chacun de ces hôtels a son domaine d'activité dédié, l'idée étant de créer des écosystèmes favorables pour les entreprises.

L'implantation et l'aide à l'immobilier d'entreprise

Pour faciliter l'implantation des entreprises, Saint-Lô Agglo dispose de 30 parcs d'activité sur tout le territoire, représentants une superficie de 2 750 757 m² dont 409 926 m² disponibles soit un taux d'occupation de 84%.

411 entreprises sont implantées sur ces parcs.

14 ventes ont été réalisées depuis 2017 dont 10 parcelles et 4 bâtiments.

Les entreprises déjà installées ne sont pas en reste. Saint-Lô Agglo les soutient en portant leur immobilier en cas de besoin de développement ou d'agrandissement.

Des services et de l'animation

Bientôt, un nouvel équipement sera mis à disposition des entreprises de l'Agglo : Pôle Agglo 21, situé sur le parc Agglo21. Une partie du bâtiment sera dédiée à des bureaux, salles de réunion, espace de coworking, visioconférence, fablab et la 2nde partie sera un espace dédié à l'évènementiel avec un amphithéâtre, salle de réception, showroom…L'ouverture est prévue pour début 2020. Le parc Agglo 21 vise à rassembler au sein d'un même espace des composantes d'enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation et des entreprises innovantes dans le domaine de l'agroalimentaire, du numérique et de l'innovation.

Saint-Lô Agglo s'investit pour mettre en avant le dynamisme des entreprises du territoire et organise régulièrement des évènements : des visites d'entreprises, des petits-déjeuners entreprises. Les visites d'entreprises sont préparées en lien avec l'entreprise pour comprendre son actualité, ses projets, ses besoins de recrutement s'il y en a - et en lien avec les structures de l'emploi. Les petits-déjeuners entreprises permettent d'apporter sur des formats courts de l'information aux professionnels en lien avec leurs préoccupations.

Saint-Lô Agglo, à travers ses partenariats et son réseau (Région, Département, Pôle Emploi, Mission Locale, AD Normandie, Pôles de compétitivité, CCI…) est donc un interlocuteur privilégié pour les entreprises du territoire.

Pour toute information: 02.14.16.30.21