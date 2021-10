Rouen. Bientôt une bière rouennaise pour redécouvrir l'histoire de Jeanne d'Arc

Une bière pour les Rouennais par des Rouennais. The Brew Society s'apprête à lancer d'ici la fin de l'année 2018 la gamme 1431. Trois recettes originales déclinées en trois marques autour de la thématique du procès de Jeanne d'Arc : le Juge, une American Pale Ale, la Jeanne, une blonde à la rose et le Bourreau, une bière légèrement aromatisée à l'anis. "J'ai commencé dans mon garage", sourit Alexandre Debroas, le fondateur de The Brew Society qui a troqué sa vie d'attaché commercial pour monter sa société. Entre-temps, il s'est formé avec un maître brasseur, Patrick Van Hecke, qui a rejoint l'aventure. "C'est lui qui développe les recettes et qui a brassé les échantillons."

Sauver Jeanne

En plus de sa boisson houblonnée, la start-up rouennaise a voulu surfer sur le succès des escape games. Sur chacune des bières figure un QR code, à flasher avec son téléphone portable. "C'est à chaque fois une énigme, raconte Alexandre Debroas. Les résoudre vous permet de sauver Jeanne d'Arc du bûcher". Une manière de faire redécouvrir l'histoire de la pucelle aux Rouennais, et même donc de la réécrire. "On s'est inspiré du concept des escape games qui marchent bien", ajoute Enzo Burlan qui a développé les énigmes pour The Brew Society.

Les étiquettes sont prêtes et les échantillons de bières doivent arriver dans le courant du mois de septembre. The Brew Society a aussi lancé une campagne de financement participatif pour acheter trois fermenteurs pour les trois recettes. La société, hébergée pour l'heure par Normandie incubation doit s'installer prochainement au Marché d'intérêt national de Rouen. Les bières devraient être disponibles à la vente pour les fêtes de fin d'année.

