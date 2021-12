Rouen. Brasseurs normands : la première bière brassée à Rouen commercialisée

Elle est la première bière brassée à Rouen (Seine-Maritime). Une "bière urbaine" donc comme aime à la rappeler Alexandre Debroas, fondateur de The brew society. Brasseurs normands, c'est la marque qui a été choisie par l'entrepreneur pour les deux recettes qui seront à retrouver dans les bars, caves et épiceries rouennais ou sur le site internet dans le courant du mois de septembre. "On a une American IPA, c'est celle qui plaît le plus. C'est une IPA un peu moins amère que ce que l'on peut trouver habituellement avec des houblons haut de gamme", explique Alexandre Debroas. La seconde recette, une blonde de saison, est fraîche et fruitée.

Une bière collaborative

La bière rouennaise se sera fait quelque peu attendre. La faute à quelques soucis techniques et à un conflit naissant sur le nom de la boisson, 1431 au départ, qui était revendiqué par un autre brasseur. Alexandre Debroas a préféré revoir sa copie et s'éviter des ennuis au lancement de ses produits. La brasserie est désormais installée et opérationnelle, au Marché d'intérêt national (MIN) de Rouen. Avec des cuves de brassage de 500 L et trois fermenteurs de 1000 L, 3000 L de la boisson houblonnée devraient être produits chaque mois. Avec en prime, la création d'une recette collaborative. "On fera une soirée par mois pour établir une recette avec notre communauté", explique le passionné. Chacune sera brassée en petite quantité. Quand trois recettes seront établies, une dégustation sera organisée et elles seront soumises au vote. La bière lauréate sera alors mise en production provisoirement, jusqu'à ce qu'un prochain cycle se termine.

La première de ces soirées, pour le lancement de la marque, est prévue le 26 septembre 2019 au bar les Explorateurs de Rouen.

Et les idées continuent de fuser chez The birew society. L'entreprise a lancé cet été une formation de brassage, unique en Normandie, et qui aura lieu chaque dernière semaine du mois. De quoi montrer la voie aux futurs professionnels du secteur, qui souhaitent avoir leur part du gâteau sur un marché en pleine explosion.

