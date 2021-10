Rouen. Mashup web : la start-up rouennaise boucle une levée de fonds de 380 000 euros

Pendant que certains sont déjà en vacances, d'autres se creusent la tête pour innover. C'est le cas de Matthieu Gudefin, créateur de la start-up rouennaise Mashup Web. Au début de cet été, l'entrepreneur a réussi à boucler une levée de fonds de 380 000 euros pour pouvoir se développer.

Une entreprise innovante

Créée il y a maintenant quatre ans, le principe de cette start-up est de rassembler en un même site internet, réseau social ou application, toutes les news concernant un même sujet. Aujourd'hui, Mashup Web a déjà développé des plate-formes liées au sport, comme football addict et rugby addict, mais aussi dédiées à la musique comme Booba addict. "Ça nous aide vraiment à accélérer et à chercher d'autres objectifs pour la société", affirme le fondateur de Mashup Web, Matthieu Gudefin. "Aujourd'hui on agrège plus de 6000 flux partout dans le monde. Les algorithmes vont ensuite traiter les informations et vont les poster en temps quasi réel sur les réseaux sociaux." Cette levée de fonds a pour but de partager à d'autres clients cette technologie poussée. Des influenceurs ou encore des petits éditeurs de presse pourront à l'avenir, utiliser cette technologie pour les aider à poster sur les réseaux sociaux les news qui les concernent.

Des contenus mondiaux gérés depuis Rouen

"Aujourd'hui Mashup Web c'est deux millions et demi d'utilisateurs par mois, dont plus de la moitié qui est à l'étranger", annonce Matthieu Gudefin. La start-up est présente partout dans le monde, à travers 450 communautés sur les réseaux sociaux. Les news sont lus en sept langues dans plus de 200 pays. "On est présent quasiment partout dans le monde, mais on est assez dépendant du sport. L'idée c'est de devenir une plate-forme d'agrégation de news qui soit totalement généraliste". A la fin de l'année 2019, Mashup Web lancera News Addict, qui permettra de rassembler les news en un même site internet ou application.

