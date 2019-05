Football (Ligue 1) : Caen bétonne un point et envoie quasiment Guingamp en Ligue 2

Le match.

Match de la peur, décisif, même couperet, comme face à Dijon la semaine dernière, les Caennais ont pu voir tous les qualificatifs attribués à ce déplacement en terre Guingampaise. C'est avec un bloc hermétique que le duo Mercadal-Courbis décide d'entamer les débats pour empêcher les locaux d'investir la surface de réparation. L'affaire fonctionne pendant la première demi-heure où Caen ne crée par le moindre jeu et passe son temps à empêcher Guingamp de prendre confiance. Mais quand tour à tour, Thuram et surtout Blas prennent le meilleur sur Zahary (28e, 30e), l'inquiétude se fait jour d'autant que Crivelli se blesse (26e). Mais l'EAG ne poursuit pas sur sa lancée et permet aux visiteurs du soir de regagner les vestiaires pour la pause avec une moitié de contrat remplie.

Solidité et solidarité caennaise

Et le second acte ne laisse aucune place au suspense. Didot puis Thuram y vont de leur frappe nettement au dessus (49e, 55e) côté Breton, Samba et Gradit gèrent le secteur défensif des Normands en adressant de longs ballons sur Ninga. Il faut cependant attendre la 67e minute pour assister au premier tir caennais du soir par Tchokounté, largement au dessus. Mais le danger de reculer est là pour Caen qui reste solide. L'entrée dans l'ultime quart d'heure du match ne fait que renforcer l'esprit de tension et de peur qui envahit le stade. Sur un contre de Ninga, le centre arrive sur Tchokounté trop court pour battre Caillard (79e). La plus belle situation normande de la rencontre. Les dix dernières minutes sont irrespirables mais Caen tient son point jusqu'au coup de sifflet final et en plus que de grappiller un nouveau point, envoie cette fois Guingamp par le fond.

La réaction.

Fayçal Fajr (cap, Caen) : "on était venus pour gagner mais on a réussi à prendre ce point. On a fait un gros travail, ce n'était pas beau à voir mais aujourd'hui on chercher à prendre des points, pas à être beaux. L'équipe est capable de faire un bon travail de solidarité, il nous reste trois matchs on va tout faire pour nous maintenir"

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Brisard

Avertissements : Guingamp : Coco (78e) ; Caen : Guilbert (30e), Tchokounté (51e), Moussaki (89e)

GUINGAMP : Caillard, Ikoko, Kerbrat, Sorbon (cap), Rebocho, Phiri, Blas (Coco 72e), Didot, Merghem, Thuram (Rodelin 64e), Roux (Mendy 80e), entr : Jocelyn Gourvennec

CAEN : Samba, Zahary, Guilbert, Gradit, Imorou, Armougom (Moussaki 83e), Sankoh (Oniangue 60e), Fajr (cap), Deminguet, Crivelli (Ninga 26e), Tchokounté, entr : Fabien Mercadal