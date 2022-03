Rouen. Bonne table à Rouen : Old wild west aux Docks 76

C'est le premier restaurant de la marque à ouvrir en Normandie. Old wild west vient de s'installer au centre commercial des Docks 76 à Rouen (Seine-Maritime), en remplacement d'El rancho. L'adresse a tout pour plaire aux amateurs de viande et de burgers.

Une décoration très inspirée

Surtout, les lieux valent le déplacement pour sa décoration. Inspirée de l'univers américain du far west, on entre en poussant la porte, comme dans les saloons ! À l'intérieur, des boiseries aux murs, des poutres, mais un espace bien aménagé qui permet de déjeuner au calme. L'accueil est agréable et, à peine assis, un pot de cacahuètes à décortiquer est posé sur la table. De quoi patienter en grignotant !

La carte est bien fournie, il y en a pour tous les goûts. Je me laisse tenter par un american burger avec un steak haché qui arrive saignant, comme demandé. Il est accompagné par des frites croustillantes et de la salade. Mon ami choisi une salade Québec associant du saumon et des crevettes. Le tout est généreusement servi.

Malgré tout, je me laisse tenter par un café gourmand pour conclure le repas tandis qu'à mes côtés, c'est une panna cotta aux fruits rouges qui arrive. L'addition atteint la fourchette haute pour un déjeuner, 20€, mais permet de profiter d'un agréable moment dans l'Ouest américain !

Centre commercial des Docks 76 à Rouen. Tél. 02 35 08 33 59

