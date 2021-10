Rouen. Rouen : les bonnes adresses pour manger vite et sain le midi

Pour déjeuner sainement et rapidement, la rédaction de Tendance Ouest à Rouen (Seine-Maritime) propose une sélection de quelques bonnes adresses pour bien débuter cette année 2019.

Ici, l'adresse healthy

Des produits frais et de saison pour manger sur le pouce le midi. C'est le credo de cette boutique installée à l'angle des rues Ganterie et des Basnage à Rouen. Des plats chauds ou froids, à emporter ou bien à déguster sur place, le menu change régulièrement pour proposer de nouvelles recettes. Dans la mesure du possible, les produits sont issus de l'agriculture biologique et ils proviennent de producteurs locaux.

Croq'saison

Au 76 rue du Général-Leclerc à Rouen, Croq'saison propose des bagels, des croque-monsieur, des tartes ou encore de grandes salades. Le tout est réalisé sur place avec des légumes de Normandie. Les produits sont servis toute la journée. Côté pratique, pour ceux qui ont peu de temps le midi, il est possible de passer commande sur le site Internet du restaurant et de choisir l'heure à laquelle retirer son repas.

Prélude café

L'adresse est connue pour son choix de café et de boissons chaudes à déguster dans une ambiance cocooning mais le Prélude café, situé place de la Pucelle, propose chaque midi quelques plats, sous forme notamment de buddha bowls. Ils sont élaborés avec des produits locaux et de saison et les propositions varient chaque semaine selon les arrivages. Pour compléter le repas, la boutique propose aussi des pâtisseries.

Le 2 juin

La salade est un incontournable des déjeuners sur le pouce. C'est la spécialité du 2 juin, installé rue de l'hôpital à Rouen, qui propose aussi des sandwichs, des quiches et des soupes. Les salades sont faites selon le choix des ingrédients des clients. Le déjeuner est 100 % personnalisé pour une pause gourmande et qui évite le traditionnel sandwich ou la salade toute prête. Il est possible de manger sur place ou bien d'emporter son déjeuner pour le déguster au travail par exemple !