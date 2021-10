Rouen. À Rouen, le food-truck la cabane à Mijo s'installe sur les quais

Leur projet a fait la différence parmi les six dossiers qui ont été présentés à la Métropole.

Camille Duval, 29 ans, et Valentin Coulette, 26 ans, s'apprêtent à lancer leur food-truck sur les quais rive gauche à Rouen (Seine-Maritime), au pied du pont Jeanne-d'Arc. Un food-truck qu'ils veulent "à la française" avec uniquement des produits locaux qu'ils sélectionnent eux-mêmes. "On tient vraiment à rencontrer les producteurs et à mettre en avant leur travail.", détaille Valentin.

Au menu, des huîtres de Saint-Vaast ou des bulots de Dieppe côté mer, des grandes tartines gourmandes types bruschetta avec charcuterie et fromage de Normandie, qui pourront aussi être servis sur des planches, côté terre. Glaces, cidres, bières et vins seront également proposés sur place.

Lieu de convivialité

L'idée des deux entrepreneurs leur vient de La Cabane, un lieu qu'ils fréquentent à Courchevel, où ils travaillent pour les saisons hivernales. Quand à "Mijo", c'est une référence à la grand-mère de Camille, qui a aussi inspiré le logo. "C'était une femme au grand cœur, connue dans sa région (près d'Étrepagny dans l'Eure Ndlr) pour sa convivialité.", explique-t-elle. Un esprit que le duo espère recréer autour de son food-truck, qu'ils souhaitent voir aller au-delà de la vente à emporter. "On veut un lieu de vie convivial, chaleureux, agrémenté d'un peu de musique. Revenir aux sources avec une ambiance un peu guinguette d'époque.", ajoute Valentin.

Quand au food-truck en lui-même, il ne manque pas d'allure : une caravane Boulenc de 1977 complètement refaite et aménagée dans un esprit vintage. Ne reste plus qu'à goûter, dès le 20 juin 2019. Si l'expérience est concluante, la Métropole a déjà précisé qu'elle pourrait prévoir un second emplacement pour 2020.

À partir du 20 juin, du mercredi au dimanche de 11h à 22h, au pied du pont Jeanne d'Arc, rive gauche.

