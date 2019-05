Circulation à Rouen : quelle place pour la voiture ?

C'est ce qui doit faire sa différence, face aux autres candidats : pour répondre à l'appel à projets Territoire d'innovation de grande ambition (Tiga) et espérer voir les millions d'euros qui l'accompagnent, la Métropole Rouen Normandie met le paquet sur les "Mobilités intelligentes pour tous", comme elle a elle-même nommé son dossier. Elle s'appuie donc sur ses récentes innovations en matière de transports, comme la voiture autonome, et sur d'autres projets comme "la station-service du futur".

Repenser les villes

Au-delà de ces nouveautés technologiques, c'est la place de la voiture dans les villes que le Métropole veut repenser. Dans ce sens, deux projets sont bien avancés pour réduire son importance en centre-ville et "casser l'automatisme entre le citoyen et sa voiture", selon Catherine Goniot, directrice générale adjointe du département Espaces publics et mobilités durable. Le premier est une Zone faible émission (ZFE) pour "restreindre l'utilisation de voitures qui émettent des polluants, poursuit Catherine Goniot. Elle sera associée aux vignettes Crit'Air. On pourra y rentrer si on a telle ou telle vignette." Si cette zone devrait être testée dans l'hypercentre, la MRN doit encore choisir le niveau de restriction.

L'autre expérimentation qui doit être menée a été baptisée Supermanzana. Son principe ? Prendre un îlot de quelques rues, permettre la circulation en périphérie mais la restreindre dans les voies au milieu. "Ce ne sont pas des plateaux piétonniers complètement fermés. Mais on réserve l'accès en voiture aux gens qui y habitent et aux services", précise la responsable de la Métropole. Elle sera testée dans trois quartiers : celui des Capucins, à Rouen, dans un secteur d'Elbeuf et enfin dans une zone d'une autre commune de la rive gauche.

Ces projets sont "matures" pour rentrer dans les clous du dossier Tiga. Ils pourraient donc être rapidement mis en place en cas de réponse favorable de la Caisse des dépôts, qui gère ce dossier pour l'État. Verdict attendu en septembre 2019.

