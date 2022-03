Le-Havre. Des menaces de mort sur un chantier du Havre

Les ouvriers étaient prêts à quitter le chantier, tant la pression était forte, sur le projet de réhabilitation d'une résidence à l'angle de l'avenue du Mont Le Comté et de l'allée Hemingway au Havre (Seine-Maritime). Nous sommes là au cœur du quartier de Caucriauville en zone QRR.

Des jeunes très menaçants

Une bande d'une dizaine de jeunes, du quartier, a commencé à menacer les personnes présentes sur le chantier à partir du 5 février 2019. Sous la menace verbale, ils voulaient se faire embaucher. La pression était très importante. Les jeunes étaient présents tous les jeudis lors de la réunion hebdomadaire de chantier. Le 7 mars, deux jeunes de la bande, deux meneurs, se sont montrés un peu plus virulents qu'à l'habitude. L'un a même sorti une balle de pistolet pour la déposer sur une table.

Six plaintes déposées

Le 14 mars, l'architecte, les différentes entreprises intervenant sur le chantier et le bailleur Immobilière Basse Seine ont décidé de porter plainte (six plaintes au total). Les deux meneurs, âgés de 21 et 19 ans, ont été interpellés. En garde à vue, ils ont reconnu avoir pris contact avec les personnes du chantier pour trouver du travail mais ils nient les menaces. Ils ont été remis en liberté mais l'enquête se poursuit.

