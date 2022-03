Caen. Normandie sporte contre le cancer à Caen: L'évènement sportif qui lutte contre le cancer

Du 25 au 27 avril 2019, le réseau régional de cancérologie OncoNormandie organise l'évènement Normandie Sporte contre le cancer au CHU de Caen (Calvados) mais aussi dans 30 établissements partenaires (Hôpital Privé Saint Martin, Polyclinique du Parc, Centre de Radiothérapie Maurice Tubiana...). Le but est de promouvoir des activités physiques adaptées aux personnes atteintes de cancer.

Des professionnels proposeront des démonstrations d'activités sportives adaptées, gratuites et ouvertes aux patients comme la gym douce, le pilate, le yoga, la marche nordique ou encore le soft volley. "On veut montrer que même des gens atteints de différentes pathologies sont encore en capacité de faire plein de choses. Et au-delà des bénéfices médicaux, il y a toute la dimension sociale des sports collectifs qui est une aide pour les patients", explique Aurore Cotelle référente sport santé à la ligue de volley Normandie et à l'ASPTT Caen. Des stands d'information seront également présents pour renseigner les intéressés sur les pratiques de ces sports et les bienfaits.

Limiter le risque de maladie

C'est en 2016 que la fédération de cancérologie du CHU de Caen Normandie a choisi de mettre en avant l'importance de l'activité sportive dans la prévention des cancers. Elle permet de limiter l'apparition de la maladie, de lutter contre les effets indésirables de la maladie et de ses traitements, et de limiter les risques de récidives.

Pour le Dr Desvergée médecin rééducateur " Les bénéfices médicaux sont très importants, par exemple les chimiothérapies sont mieux supportées. Ça améliore aussi le sommeil, le moral, la confiance en soi et beaucoup d'autres choses."

Selon le CHU de Caen, pratiquer une activité sportive chez des personnes atteintes de cancer diminue la fatigue de 30% et diminue le risque de récidive de 40%.

Le sport, un enjeu majeur du CHU de Caen

Depuis 2008, le CHU de Caen travaille sur les bienfaits du sport et plusieurs actions sont menées. Par exemple, une salle d'activités physiques adaptée a ouvert en juin 2018. Un groupe de recherche en activité physique adaptée (GRAPA) a également été créé. Il réunit différents professionnels de santé qui suivent les patients qui pourraient bénéficier de cette thérapie et cherchent les méthodes pour la mettre en pratique. La salle de sports est donc un outil d'études cliniques.

