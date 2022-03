Le-Havre. L'hôpital du Havre renforce son partenariat avec le centre Henri Becquerel

La région havraise (Seine-Maritime) va être bien dotée en imagerie nucléaire. Après la pose de la première pierre du Centre Havrais d'imagerie nucléaire le 14 avril 2019 en face de l'hôpital privé de l'Estuaire, le Groupe hospitalier du Havre (GHH) annonce le 24 avril un renfort de son partenariat avec le centre Henri Becquerel de Rouen.

Depuis 2011, le GHH collabore avec le centre Henri Becquerel, le centre universitaire en médecine nucléaire, depuis 2011 pour contribuer à la prise en charge des cancers. L'unité PETscan de l'hôpital Monod de Montivilliers a accueilli près de 2 300 patients en 2018 et devrait en gérer près de 2 800 en 2019.

Un nouveau plateau de médecine nucléaire

En janvier 2020 sera inauguré au sein de l'hôpital Monod un plateau complet de médecine nucléaire, associant à l'activité PETscan une activité de scintigraphie sur un appareil neuf et de dernière génération. Profitant de cette implantation, l'unité fera peau neuve et sera entièrement mise aux normes. L'unité va également profiter de la présence dans l'hôpital de cardiologues et du service réanimation.

Ce projet de médecine nucléaire s'inscrit dans un partenariat plus large puisque des oncologues et des hématologues du centre Henri Becquerel réalisent depuis maintenant deux ans des consultations sur le site de l'hôpital Monod.

