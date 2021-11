Le-Havre. Hôpital Monod du Havre : journée bien-être et cancer

Le Groupe hospitalier du Havre (Seine-Maritime) veut mettre en avant et mieux faire connaître son équipe des soins support en cancérologie de l'Hôpital Monod à Montivilliers. Une journée bien-être et cancer y est organisée lundi 16 avril 2018. Patients et visiteurs vont pouvoir découvrir les bienfaits de la relaxation, des massages assis, de la réflexologie plantaire ou encore de la mise en beauté. Une prise en charge devenue indispensable pour les patients. Mireille Coscat est cadre de pôle à l'hôpital Monod :

Journée bien-être et cancer à l'hôpital Monod Impossible de lire le son.

Cette journée sera également organisée en collaboration avec les associations de patients telles que la Ligue contre le cancer, l'Association vivre mieux le Lymphœdème (AVML), Vivre comme avant ou encore Le Havre contre le cancer.

Journée bien-être et cancer (intimité, santé sexuelle et cancer) – lundi 16 avril 2018 de 10h à 16h – Hall Nord de l'hôpital Monod du Havre à Montivilliers.

