Le-Havre. Mouvement de mécontentement aux urgences du Havre

Une partie du personnel des urgences de l'hôpital Monod du Havre (Seine-Maritime) est arrivée à saturation. Depuis samedi 19 janvier 2019, ils portent une blousse noire en signe de protestation. C'est le manque de moyens qui est au cœur des préoccupations. Une page Facebook a été créée pour l'occasion.

Manque de médecins et de lits

Le personnel s'habille de noir en signe de protestation. - Urgences LH

Le personnel parle d'une situation intenable et d'urgences adultes en péril. " Nous faisons face à une augmentation du nombre de passages ", peut-on lire. " En 2010, notre service comptait 30 000 passages par an. En 2018 nous avons enregistré 46 800 passages. Avec des pics comptabilisés à 200 passages par jour ". Le mouvement dénonce le manque de médecins généralistes, le manque de spécialistes, et le manque de lit d'hospitalisation.

