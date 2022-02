Le Havre. Un collectif pour la défense de l'hôpital public

Alors que l'Assemblée Nationale votait, le mardi 29 octobre 2019, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, l'ensemble des catégories du personnel du Groupe hospitaliser du Havre (GHH) a décidé de se réunir en un collectif, le Collectif havrais de défense de l'hôpital public. Il a été rejoint par les médecins. Un mouvement sans précédent à l'hôpital Monod. Un collectif commun des personnels du GHH avec des revendications communes, c'est une première. Le collectif espère une mobilisation d'ampleur pour fédérer l'ensemble des services et ne plus se battre par catégorie. Le collectif parle de stress permanent au travail, à cause de la pression économique. "Ne plus se battre dans son coin. C'est un problème global ", estime-t-il.

Mardi 29 octobre 2019, médecins, infirmiers, aides-soignants et autres personnels de l'hôpital du Havre se sont constitués en collectif. - Gilles Anthoine

Aurélien Le Brun, aide-soignant à Monod et représentant SUD

Aurélien Le Brun, aide-soignant à Monod et représentant SUD

Françoise Gosset, infirmière à Monod et représentant SUD

Françoise Gosset, infirmière à Monod et représentant SUD

Des revendications communes

Parmi les revendications communes : le recrutement immédiat de personnels, un plan de formation, une revalorisation des salaires, le renforcement des moyens financiers des établissements et l'arrêt des fermetures d'établissements (arrêter la marche "forcée" vers l'ambulatoire). Le collectif havrais se déplacera le 14 novembre 2019 à Paris pour une mobilisation nationale pour la santé. Il espère pouvoir au moins faire partir un car depuis Monod. Un appel aux usagers est même lancé pour soutenir le personnel.

