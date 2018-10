Un nouveau souffle pour l'hôpital d'Alençon

Avec 1800 salariés, le centre hospitalier Alençon Mamers (CHIC) est le plus gros employeur de l'Orne, mais il est confronté au paiement de ses interventions " à l'acte ", ce qui comme dans tous les hôpitaux : génère un déficit. Pour 2018, ce sera ici un peu plus de cinq millions d'euros. L'hôpital public n'a pas le choix de ses interventions, explique le président de la CME Damien Dassant : il a une mission de service public, d'intérêt général, il doit la remplir que les actes soient rémunérateurs. Ou pas. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Relancer la machine

Jérôme Le Brière, qui dirige le site depuis un an, déclare que la situation du CHIC n'est pas originale, financièrement dégradée avec des difficultés à attirer. Il veut s'ouvrir davantage vers l'extérieur, et réaliser des travaux main dans la main avec la Commission Médicale d'Établissement (CME). L'équipe en place veut rendre l'hôpital d'Alençon davantage attractif, ce qui attirera davantage de patients, fera pratiquer davantage de soins, et " relancera la machine " avec l'arrivée espérée de nouveaux praticiens, alors que quatre millions d'euros annuels financent actuellement des médecins intérim.

Le début du chantier de l'Usc-Réa au Chic d'Alençon. - Eric Mas

Gros travaux

Quatre gros chantiers de modernisations vont débuter sur le site du CHIC à Alençon :

-C'est la construction qui vient de débuter de l'Unité des soins continus/réanimation, pour environ 4 d'euros, pose de la première pierre le 11 janvier 2019 pour une livraison prévue en mai 2020.

-C'est aussi l'installation de toute la pédiatrie sur une même unité, pour ne plus avoir à traverser la cour de l'hôpital en fonction des urgences de jour ou de nuit. Aboutissement prévu en juillet 2019.

-Le laboratoire public de l'hôpital va être développé pour réaliser davantage de travail pour les patients externes à l'hôpital. Opération finalisée pour 2020.

-Enfin, c'est un projet d'extension de l'hémodialyse, de 12 à 20 places (à confirmer) pour répondre aux besoins de la population, pour le second semestre 2021.

Damien Dassant président de la CME et Jérôme Le Brière directeur du CHIC :

Deux autres chantiers à l'étude

Deux autres gros chantiers sont à l'étude, mais leur financement n'est pas encore trouvé. Il s'agit de la rénovation et de l'agrandissement du bloc opératoire, et de la rénovation ou de la reconstruction de la maison de retraite des Pastels.