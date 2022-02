Alençon. Encore des réactions contre la direction de l'hôpital d'Alençon

Encore une réaction à Alençon (Orne), à l'encontre de la direction du centre hospitalier Alençon/Mamers : après la démission des responsables des urgences, après le SOS des médecins, après l'appel du président du Conseil départemental au départ du directeur de l'hôpital... C'est le conseiller régional (Les Républicains) Bertrand Deniaud qui, dans un communiqué, parle de "catastrophe" et de "honte". "On se fout du monde", poursuit-il, personne ne peut tolérer cette décision et j'invite les autorités compétentes à se saisir au plus vite du problème pour ne pas laisser la désertification médicale s'accélérer dans l'Orne.

La nouvelle directrice de l'ARS de Normandie est attendue en préfecture de l'Orne dans les prochains jours : ce dossier sera bien sûr prioritairement évoqué.

A LIRE AUSSI.

Hôpital d'Alençon: menaces de démissions après 64 jours de grève