Caen. Calvados : Jean-Léonce Dupont quitte la présidence du SDIS14

Une annonce à l'impression précipitée mais qui était en fait très réfléchie. En interne, cela faisait trois mois que des discussions étaient entamées autour de la présidence du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Calvados. Finalement, c'est ce mardi 23 avril 2019 que Jean-Léonce Dupont a annoncé qu'il lâchait le bébé après huit ans à la tête des sapeurs-pompiers.



Le sentiment d'un challenge relevé

Et pourtant, ces huit années aux commandes du SDIS14 n'ont pas été une mince affaire. Si bien que Jean-Léonce Dupont le prend sous le ton de la rigolade : "les élus sont là pour gérer un grand nombre de difficultés". De gros chantiers ont rythmé son quotidien à la tête de ce service sous une double-tutelle. Géré à la fois par l'État par le biais de la préfecture du Calvados ainsi que par le département du Calvados, le SDIS14 a dû gérer plusieurs sujets sensibles ces dernières années.

Le maintien de l'école de formation de Vaudry, la fermeture de trois casernes (sur les six annoncées) en 2017 et 2018 : Saint-Rémy-sur-Orne, Bonneville-la-Louvet et Le Tourneur ont été de véritables enjeux. L'évolution du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels liés à des logements mis à leur disposition, la réorganisation entre pompiers professionnels et volontaires ainsi que le "changement de paradigme financier" posaient également de grosses difficultés. Sans oublier le tumulte que cela a provoqué du côté des syndicats des sapeurs-pompiers, l'ex-président part quant à lui serein.

"Le très gros de ces difficultés est derrière nous. C'était le moment opportun pour passer le témoin. Un rapport récent de la cour des comptes nationale sur les SDIS a évoqué des conclusions qui sont convergentes avec ce que je dis depuis plusieurs années. Cela a été une satisfaction personnelle", indique-t-il.

Passage de témoin à Xavier Charles

Une nouvelle mission au sein du département du Calvados l'a aussi conduit à lâcher prise. "L'Assemblée des Départements de France (ADF) m'a demandé de participer à un certain nombre d'orientations stratégiques, le "new deal départemental", ce qui me prend effectivement du temps".

• Lire aussi : la seule brigade cynophile de Normandie en danger



Afin d'assumer clairement cette réflexion autour de l'organisation entre l'Etat et le département, Jean-Léonce Dupont a donc passé le flambeau à Xavier Charles, pas méconnu de la maison. Ce nouveau président est élu au conseil d'administration du SDIS14 depuis 2011 et responsable de la commission des personnels depuis 2015. Un passage de témoin mûrement réfléchi qui amène de nouveaux projets, notamment de développer la fierté d'être pompier, le bien-être au travail et la maîtrise des coûts pour ce service public. Ainsi que le suivi de la construction de la nouvelle caserne au Zénith de Caen d'ici 2021.

A LIRE AUSSI.

Pompiers : le président du Calvados met les choses au clair

En grève, les pompiers du Calvados font irruption au conseil départemental

Caen : une nouvelle caserne de pompiers à l'automne 2021

Les pompiers du Calvados en grève le 28 novembre

Cumul des mandats : entre le Département et le Sénat, le coeur de Jean-Léonce Dupont balance