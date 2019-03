Pompiers : la seule brigade cynophile de Normandie en danger

La brigade cynophile des pompiers du Calvados est en danger. Basée à la caserne Couvrechef de Caen (Calvados). Elle effectue en moyenne une trentaine de sorties par an. Aujourd'hui les membres de cette section se posent des questions sur leur avenir. Sans l'arrivée de nouveaux chiens, la brigade est condamnée à disparaître.

Les chiens bientôt à la retraite

Cette brigade est composée de trois chiens malinois et un chien boxer. Tous vont bientôt dépasser les neuf ans, l'heure de la retraite approche pour eux. Pour les quatre maîtres-chiens de la brigade, il est grand temps d'adopter les nouveaux chiens pour les former afin de prendre la relève. Mais du côté de leur hiérarchie, on ne se presse pas. Alors les pompiers craignent pour l'avenir de leur brigade : "si rien n'est décidé d'ici la fin de l'année, la brigade va disparaître", confie Raphaël Bouland, sergent-chef, membre de la brigade.

Pistage et recherche dans les décombres

Parmi les missions de cette brigade, la recherche de victimes sous les décombres. Avec l'aide de l'équipe cynophile de la gendarmerie, les pompiers aident également à la recherche dans les disparitions inquiétantes.

Dans l'éventualité d'une suppression de cette brigade. Ce sont celles de Rennes ou Paris qui sont susceptibles d'intervenir. Mais même avec l'aide d'un hélicoptère, il ne pourrait être sur place qu'une heure après les avoir sollicités.