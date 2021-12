Caen. Loyers étudiants : les villes les plus chères de Normandie

À l'heure où les lycéens passent leur bac, que le contour des futures études supérieures se dessinent, nombreux sont celles et ceux à commencer à s'intéresser aux logements étudiants dans les villes de Normandie.

Selon une étude menée par Locservice, site spécialisé dans la location entre particuliers, principalement sur la ville de Caen (Calvados), 51 % du panel des étudiants interrogés, recherchent en priorité un studio ou un appartement une pièce. La colocation, elle, n'est plébiscitée que par 18 % des sondés.

En ce qui concerne le budget, puisqu'il s'agit du nerf de la guerre, les étudiants caennais disposent en moyenne de 443€ pour se loger. Un montant inférieur à la moyenne provinciale (515€).

L'Orne et la Manche, départements plus abordables

Plus généralement, en Normandie, les villes les plus abordables, en termes de loyer moyen pour un studio, se situent dans l'Orne et dans la Manche avec respectivement Alençon (310€) et Cherbourg (342€). Caen (386€), le Havre (384€) et Évreux (386€) sont dans la moyenne normande. En Seine-Maritime, c'est Rouen qui, sans surprise, reste la ville la plus chère avec 414€ de loyer moyen pour un studio.

À titre de comparaison, à Rennes (Ille-et-Vilaine), le loyer moyen d'un studio est de 391€. À Paris, il atteint 794€.