Idées loisirs pour le week-end du 19 et 20 mai

Ce week-end, Wilfried vous propose des Interviews en direct. "Ca se passe près de chez vous" à 9h25, 10h25, 11h25 et 17h45 et les agendas des sorties "Sortir en région" à 9h45, 10h45, 11h45 et 17h25.

Samedi 19 mai

JOURNEE « PASSION » à Granville à la Salle du Hérel. RDV de 9h à 18h Se retrouveront notamment Les collectionneurs de vieux poste de TSF, brocante, modélisme ferroviaire Granvillais, modèles réduits bateaux avions Granvillais. Pour ceux qui le désirent, vous pourrez passer votre brevet de télégraphiste (morse). L’entrée est gratuite.



C'est aujourd’hui le dernier jour du festival jazz sous les Pommiers avec de nombreux artistes à écouter dès 12h30 à Coutances.



Atelier pratique ouvert à tous sur le thème de réparation de Vélo aujourd'hui. Venez apprendre à réparer votre 2 roue. Profitez-en pour faire marquer votre vélo contre le vol. RDV de 14h à 18h à la Halle au Blé à Alençon.



Soirée LATINO ROCK au Casino d'Agon Coutainville avec initiation Salsa dès 21h30.



C'est la 17ème Journée des Peintres à Putanges. Au programme : concours de peinture ouvert à tous ou encore un atelier « initiation à la peinture à l’huile et au dessin » accessible à partir de 10 ans, Uniquement sur inscription. Renseignements auprès de l'office de tourisme de Putanges.



Ce soir concert au Pub Fiction à BAYEUX des groupes MACADAM BUMPER'S & LITTLE BOY ! Rdv dès 20h30.



C'est la 2ème édition de We speak Hip hop au Cargö de Caen. Plusieurs groupes de ce style musical seront à voir dès 20h30.



La Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie fête ses 10 ans cette année et a choisi d’offrir au public une journée riche en évènements. Des animations, des jeux et des spectacles pour faire découvrir les infrastructures ! Plus d'infos sur 10ans.org.



Pour sa dernière journée, l'éco-festival « Bik'up » vous accueille à la lande de Goult. Ne manquez pas le village associatif et les animations qu'on peut y faire. Mais surtout la grande soirée concert entièrement gratuite. Camping sur place. Toutesl es infos sur tendanceouest.com



C'est aujourd'hui la 8e Nuit européenne des musées. En Basse-Normandie

vous pourrez aller « d'un navire viking à Bayeux aux Stars en Dior à Granville »

52 musées participent dans la région. Cette manifestation est l'occasion de visiter, le plus souvent gratuitement, ces lieux parfois intimidants et de se laisser conquérir

par le riche patrimoine qu'abritent les musées publics et privés de Basse-Normandie.

La liste complète des participants est à retrouver sur www.basse-normandie.culture.gouv.fr

Dimanche 20 mai

JOURNEE DES PLANTES demain de 10h à 18h au Jardin du musée d'Hauteville la Guichard. Expositions professionnelles, Bourse aux plantes et Produits régionaux seront au rendez-vous. Entrée gratuite.

Demain ce sont les foulées de la voie verte. RDV à Valfrembert pour le départ du Semi Marathon et des 10kms pour apercevoir les nombreux competiteurs inscrits. La course se fera sur l'ancienne ligne de chemin de fer Alençon - Condé-sur-Huisne. Destination le lac du Pays Mêlois.



Dimanche, venez écouter le Bibendum Jazz Orchestra à 17h à Caen. C'est au Studio 41 du Bazarnaom (65 rue des Rosiers à Caen). Créé pour interpréter les œuvres de plusieurs compositeurs français d'aujourd'hui , Bibendum Jazz Orchestra convoque l'esprit des formations historiques du genre, tout en laissant libre cours à l'imagination fertile des solistes qui le peuplent, à la manière Ellington ou Mingus...

Tout le week-end

Profitez pendant tout le week-end des animations et des exposants à la Foire exposition de L'aigle ! Ambiance Western au rendez-vous !



L'ECO PUNK FESTIVAL commence à Longny au perche. Soirée concerts à partir de 20h30, entrée 7€ avec AC Décus, Nameless Order, Les Clebards ou encore Brixton Cats. Stands artisanaux mis en place expositions, taille de pierre, poterie, tapisserie, ferronnerie, gastronomie…RDV dès 14h à l’Atelier de la Pierre, Route de l’Aigle.



Championnat de Normandie de Surf ce week-end à Sciotot. Les Vagues n'étant pas au rendez-vous le 13 Mai, le championnat avait du être annulé et il a été décalé à ce week-end . RDV tout le weekend pour admirer les as des vagues !