Caen. Basket (LFB) : Mondeville broie du noir mais a toujours les cartes en main

Le match.

Pour la deuxième rencontre des play-downs, l'USO Mondeville (Calvados) se déplaçait à Villeneuve d'Ascq le samedi 20 avril 2019. Lors de la saison régulière, les Mondevillaises se sont inclinées à deux reprises (86-58 et 56-67). Cette fois, les Calvadosiennes ont encore subi le jeu des joueuses du Nord. Dès l'entame de match, Mondeville laisse Villeneuve d'Ascq prendre le jeu à son compte tel un rouleau compresseur, les Nordistes mènent sur le lourd score de 25 à 9. Fort heureusement, les filles de Romain Lhermitte ont un sursaut d'orgueil et parviennent dans le deuxième quart à réduire l'écart. Notamment grâce à une Kim Gaucher, en difficulté depuis quelques matches, qui parvient à inscrire 15 points dans la rencontre et finit meilleure scoreuse (39-32,20').

La lumière puis le noir

Le troisième quart temps laisse entrevoir l'espoir d'une remontada. Les Calvadosiennes reviennent à seulement deux points d'écart de leurs homologues du Nord (41-39,27'). La lueur d'espoir fût de courte durée, bien que le match ait été interrompu pendant vingt minutes à cause d'une panne de courant. Les joueuses de Meziane ont très rapidement retrouvé le chemin du panier tandis que Mondeville est resté dans le noir. Les joueuses Normandes parviennent à limiter les dégâts mais n'ont pas réussi à prendre le meilleur sur leurs adversaires et s'inclinent à l'issue de la rencontre 68 à 51.

La fiche technique.

Villeneuve d'Ascq 68 - 51 Mondeville

25-9, 14-23, 14-9, 15-10

Villeneuve d'Ascq : V.Bremont 7, J.Gomis 5, L.Kamba 4, Z.Diallo 4, M.Sy Dop, R.Bar 9, L.Berkani 8, H.Jakovljevic, M.Mendy 13, A.Bjorklund 3, S.Evans 15. Entr : R.Meziane.

Mondeville : K.Gaucher 15, S.Thorburn 4, A.Kone 2, K.Mann 12, M.Djekoundade 2, C.Hurt 6, A.Tadic 6, E.Guennoc, L.Bussiere 2, V.Gomis 2. Entr : R.Lhermitte.

Le prochain rendez-vous.

Mondeville recevra Nantes mardi 23 avril 2019 à la Halle Bérégovoy. Rencontre très importante à ne pas manquer. Principal adversaire pour le maintien, Nantes reste sur une lourde défaite face au Hainaut Basket 83 à 48. Les Calvadosiennes ont encore les cartes en main pour espérer se maintenir en Ligue Féminine.

A LIRE AUSSI.

Basket (LFB) : Mondeville battu sur le fil face à Lyon