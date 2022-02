Rouen. 24h motonautiques de Rouen : une team avec trois femmes pilotes

Parmi les équipes présentes pour les 24h motonautiques à Rouen (Seine-Maritime) figure le Phoenix racing team. Cette année, le bateau n°68 sera conduit par trois jeunes femmes et du pilote expérimenté Hervé Pointier. Entretien avec Richard Le Goadec, le président de l'équipe.

Comment s'est formée cette équipe ?

"C'est une équipe que nous avons créée il y a trois ans avec trois jeunes femmes pilotes. Lubna Poulet est âgée de 24 ans et en étude pour devenir avocate. Son père est pilote. Chloé Le Deunff est l'une des plus jeunes pilotes de la course, âgée de 17 ans. Son père est, lui aussi, pilote mais il est malheureusement décédé l'an dernier à Caen. Enfin Claire Buquet, 19 ans, dont le père va être le team manager de l'équipe. Elles ont donc toutes un parcours différent avec la même volonté de participer pour la première fois aux 24h de Rouen. Hervé Pointier sera le pilote référent de l'équipe puisqu'il faut quelqu'un qui ait déjà participé à l'épreuve pour pouvoir inscrire une équipe."

Pourquoi choisir de mettre en avant des femmes pilotes ?

"Nous avons toujours eu le souhait d'avoir une équipe féminine. J'ai moi-même des filles, je suis donc sensible à leur donner accès à ce sport qui est encore trop masculin. J'espère que ça fera des émules dans les autres équipes pour les prochaines années. Nous avons, quoi qu'il en soit, besoin de nouveaux pilotes dans ce sport."

Comment va se dérouler cette course pour vous ?

"C'est avant tout un sport d'équipe. Nous sommes en liaison radio en continu avec elles, s'il y a besoin de les rassurer. Mais les premiers essais que nous avons faits à Caen ont montré une rapidité de prise en main du véhicule. Elles sont d'ailleurs très à l'écoute, peut-être même plus que des pilotes masculins. Mais l'ambiance ne sera peut-être pas la même quand les 24h motonautiques vont débuter puisque c'est un plan d'eau très particulier qui n'existe qu'à Rouen."

Quels sont vos objectifs pour les 24h ?

"Nous ne mettons pas de pression concernant les résultats. Il faut surtout qu'elles soient attentives et vigilantes pour ramener le bateau. Nous ne cherchons pas de record, c'est une course d'endurance, mais notre bateau est fiable, il prévient et n'est pas vicieux. Les pilotes pourront compter sur près d'une vingtaine de personnes autour d'elles. Elles ont toutes leurs chances."