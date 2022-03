Rouen. 24h de Rouen : P. Chiappe "Une adrénaline dont je ne peux pas me passer."

À 55 ans, il est considéré comme le "Monsieur 24h de Rouen" (Seine-Maritime). À l'aube d'une nouvelle édition, Philippe Chiappe a toujours le même appétit de victoire après avoir fini en dehors du podium en 2018.

Est-ce compliqué de passer des épreuves de vitesse à une course d'endurance ?

P. Chiappe : "C'est un autre monde. En endurance il faut être rapide, mais il faut aussi penser à économiser tout pour ne rien casser et ne pas user trop des éléments indispensables, comme la direction, l'électronique… Ça fait 20 ans que je fais de la F1 et de l'endurance, donc ce n'est plus trop un souci de passer de l'un à l'autre !"

Y a-t-il des changements dans votre équipe cette année ?

"C'est exactement le même staff que l'année dernière pour nous. Il y a toujours deux bateaux du Team Nollet avec des Russes (vainqueurs l'an dernier, NDLR) dans le bateau numéro deux et mon gendre, son frère et un Russe avec moi dans le numéro 1."

Voulez-vous prendre votre revanche cette année ?

"Quand on est pilote, on est en compétition pour gagner. Mais dans notre équipe on prépare les bateaux de la même façon, on partage les données de télémétrie… L'objectif c'est que le Team Nollet soit sur le podium avec si possible une victoire. Il n'y a pas de compétition entre nous. Ce n'est pas une course de vitesse, il faut faire attention à son équipage et aux autres. C'est à la fin de la course qu'on compte les points !"

Pensez-vous prendre encore de nombreux départs ?

"Ça fait cinq ans que je dis que j'arrête, donc j'arrête de le dire (rires) ! J'ai encore la passion et c'est une adrénaline dont je n'arrive pas à me passer. Tant que physiquement je pourrais le faire, je pense que je continuerais."

