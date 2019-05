24h de Rouen : le vent, ennemi numéro 1 des pilotes

Les 24h motonautiques de Rouen (Seine-Maritime) réduites à 17h de course, de mémoire d'amoureux de l'épreuve, cela ne s'était jamais vu ! L'édition 2018 de la course s'était longtemps fait désirer, à cause d'un départ décalé de plusieurs heures après des conditions météorologiques particulièrement capricieuses, la pluie et le vent ne s'arrêtant jamais.

L'importance de la marée

"C'est le vent qui constitue le principal danger, car c'est ce qui crée le plus de remous sur l'eau, précise Franque-Emmanuel Coupard, président du Rouen yacht club qui organise la course. Mais il y a aussi la marée, mais cette année les coefficients sont relativement faibles. C'est important car c'est ce qui charrie plus de saletés et ça peut être dangereux pour les bateaux."

Favori de l'épreuve, Philippe Chiappe ne le contredirait pas puisque le pilote avait vu son rêve de remporter la course une sixième fois d'affilée se briser en heurtant un tronc d'arbre dans l'eau l'année dernière.

