Rouen. Le départ des 24h de Rouen décalé à cause de la météo !

Coup de tonnerre, sur les bords de Seine ! À cause de la météo, les organisateurs des 24h de Rouen (Seine-Maritime) ont pris la décision de repousser l'heure du départ pour la première fois dans l'histoire de la course motonautique. Prévu initialement à 10 heures le lundi 30 avril 2018, le départ a été décalé une première fois. Puis la décision est tombée en milieu de matinée : la course devrait seulement s'élancer à 15 heures.

Les 19 heures motonautiques de Rouen

La direction de course a réuni les pilotes et les équipes pour leur annoncer cette décision. Selon elle, à cause "d'épouvantables - et inédites - conditions météorologiques, il a été décidé de reporter l'heure du départ". Depuis tôt dans la matinée, la pluie tombe sans discontinuer et le vent souffle fort sur le plan d'eau. Les remous sont donc trop dangereux pour les bolides lancés à plus de 100 km/h.

L'épreuve sera donc amputée au minimum de cinq heures de course. Impossible en effet de décaler l'heure d'arrivée, le mardi 1er mai 2018, pour s'ajuster et faire courir les pilotes pendant 24 heures. "Les statuts et le règlement ne le permettent", confie un membre de l'organisation. Le drapeau à damier sera donc bien brandi à 16 heures au terme, au mieux, d'une course de 19 heures.