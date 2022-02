Lisieux. Des champions du monde de Beatbox à Lisieux en juillet

Non il ne s'agit pas de la génération 2018 de football. Beatness, Rythmind, Wawad et Beasty forment le groupe Berywam et sont champions du monde de Beatbox. À quatre, ils ont pour ambition de démocratiser le human beatbox, cette technique de musique qui consiste à imiter des instruments avec la bouche. Le rendez-vous prévu à Lisieux (Calvados) le 12 juillet en ouverture des "Rendez-vous de l'été" à la place Mitterand.