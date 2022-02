Concert. Les tourments de l'amour avec le concert d'Octoplus près de Rouen

Pour ce nouveau rendez-vous musical, Octoplus évoque en musique les passions amoureuses samedi 27 et dimanche 28 avril 2019 à la chapelle St Julien de Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Un programme conçu sur mesure et des œuvres spécialement arrangées par Sylvain Baudry pour un quatuor à cordes.

Quelle sera la pièce maîtresse de ce programme ?

"J'ai choisi de citer Les Amours du poète de Schumann : une œuvre inspirée par l'histoire d'Heinrich Heine, un poète allemand contemporain de Schumann. L'œuvre retranscrit avec acuité les états d'âme dans lesquels il se trouve plongé. À cette occasion, l'œuvre a été arrangée pour un quatuor à cordes alors que la version originale était destinée à une interprétation piano/voix. C'est un cycle de mélodies qui se compose de 16 lieder. Ce sont des pièces courtes qui font le récit de ces amours. L'atmosphère musicale est très changeante et un quatuor à corde rend cette œuvre encore plus expressive. Ce sont les amours du poète qui vont orienter tout le programme."

Sur quels critères avez-vous sélectionné les œuvres de ce programme ?

"J'ai choisi une œuvre de Respighi, un compositeur italien du XXe siècle. Il tramonto a été écrite pour un quatuor à corde et une mezzo soprano : dans cette pièce il parle d'un amour sans concession, d'une passion destructrice. On retrouvera aussi une œuvre de Mahler : les chants d'un compagnon errant. C'est l'histoire d'un homme déçu par l'amour qui s'isole dans la nature en espérant retrouver une stabilité émotionnelle mais c'est encore un destin tragique. Pour autant la musique pétillante contraste tout à fait avec les tourments intérieurs du héros. Il y aura également une pièce instrumentale de Puccini, encore une histoire d'amour tragique, dont le style est représentatif cette fois du mouvement vériste. Ce programme nous invite à étudier ce thème sur une période allant du XIXe au XXe siècle et marie romantisme et vérisme."

Pourquoi avoir sélectionné ce thème ?

"La passion amoureuse est un thème universel. On traite ici d'amour mais d'amour tragique car les histoires d'amour finissent mal en général : il s'agit d'étudier la passion humaine dans tous ses excès. C'est un sujet qui n'a jamais cessé d'inspirer les compositeurs quelle que soit la période. Or cela nous permet de présenter une œuvre de Respighi moins connue alors que c'est pourtant une pièce fabuleuse et c'est aussi l'occasion d'interpréter une œuvre de Mahler a priori conçue pour une version orchestrale dans un arrangement nouveau. Grâce à ce thème nous abordons un répertoire original et nous appréhendons différemment des œuvres de répertoire. Cela permet aussi de donner une visibilité à ces œuvres. Par exemple, la version symphonique de Mahler qui exige de rassembler de très nombreux musiciens est rarement jouée au Théâtre des arts de Rouen."

Samedi 27 avril à 17h30 et dimanche 28 avril à 16 heures à la chapelle St Julien à Petit-Quevilly. 5 à 8€. Tél. 06 10 46 57 87

A LIRE AUSSI.

Un festival célèbre Madame Bovary à Ry, la ville qui l'a vu naître

Camille Pépin, compositrice prodige dans un monde d'hommes