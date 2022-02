Le-Havre. Ligue 2 : Face au Paris FC, le HAC veut continuer à y croire

Six journées. Il reste six journées au HAC pour tenter l'impossible. En recevant le Paris FC, vendredi 19 avril 2019, les Ciel et Marine, revenus à la 8e place après leur probant succès à Sochaux (1-3), entendent bien conserver une chance de disputer les play-offs. Une victoire et ils reviendraient à quatre points des Parisiens, mais une défaite, voire même un nul, et leurs dernières illusions s'envoleraient pour de bon. Encore un match à quitte ou double que l'entraîneur havrais aborde en louant l'état d'esprit de son groupe. Mais en évoquant aussi son grand regret de la saison. Entretien.

Malgré la victoire à Sochaux, vous n'avez gratté qu'un seul point sur la 5e place désormais occupée par Lorient. C'est peu.

"Oui, c'est peu. Mathématiquement, ce n'est pas significatif. C'est plus le fait d'avoir enfin gagné à l'extérieur qui est à noter. Cela ne nous était plus arrivé depuis Metz (le 29 septembre 2018). Mais reprendre un point sur le 5e, c'est quand même bien. Ça montre qu'on est toujours là dans l'esprit. "

" Les signes d'une équipe qui a envie de prendre du plaisir "

Face au Paris FC, vous avez la possibilité de revenir à quatre points de cet adversaire, classé 4e. Tout serait alors encore possible dans l'optique des play-offs…

"Dans les confrontations directes, on connaît l'impact mathématique. C'est bien d'avoir ce type d'adversaire à cette période de l'année. Ça donne un intérêt encore plus important au match. Maintenant, on n'a que deux équipes du haut de tableau à jouer d'ici la fin de saison (le HAC affrontera Lorient au Stade Océane lors de la dernière journée). On ne pourra donc pas spéculer sur le fait de reprendre des points à tout le monde. Alors quand l'occasion se présente, il ne faut pas la louper. Contre le Paris FC à domicile, le seul objectif sera évidemment de faire chuter cet adversaire. Maintenant, si on a le bonheur de gagner, ça n'aura pas d'intérêt si on ne prend rien dans les matchs qui viennent, à Auxerre et à Châteauroux. Dans notre position, on n'a pas d'autre choix que de réussir nos six derniers matchs. On ne montre pas les signes d'une équipe qui est en roue libre, mais plutôt les signes d'une équipe qui a envie de prendre du plaisir et d'être bonne sur la fin de saison. "

Comment fait-on pour marquer des buts au Paris FC, meilleure défense du championnat ?

" C'est une bonne question. C'est un gros bloc, très bien organisé. Ils sont solidaires, généreux, enthousiastes, durs à manœuvrer. En plus, ils n'ont pas cette étiquette d'équipe favorite. Il y a encore peu de temps, certains étaient surpris de voir le PFC en si bonne position, mais ce n'est pas une surprise. Vu ce qu'ils produisent, ils méritent leur classement. Sur pas mal de postes, ils ont des joueurs qui font partie de ce qui se fait de très bien en Ligue 2. "

Comment expliquer qu'un joueur comme Hervé Bazile, qui passe au travers de sa saison, ait été capable d'inscrire un triplé à Sochaux ?

"C'est difficile à expliquer. Si on reprend le début de sa saison, c'était plutôt intéressant. Ensuite, il a eu un trou qui peut se comprendre dans la mesure où il a peu joué l'année dernière. Après ce contrecoup, il s'est blessé. Sa blessure à Nancy (le 14 septembre 2018), où il avait fait une très bonne entame de match, l'a retardé dans sa saison. Il a traîné et après il s'est de nouveau blessé au Gazélec (le 14 décembre 2018). Depuis, on ne le retrouvait pas parce qu'il n'avait pas toutes ses aptitudes physiques, mais aussi parce qu'il avait un déficit de confiance. À Sochaux, il a livré une prestation en rapport avec ce qu'il est capable de faire. Je pense même qu'il peut encore faire mieux. Peut-être pas en termes de buts, mais dans le contenu. Ça fait partie des regrets de la saison, parce que ce joueur-là aurait pu nous apporter plus. C'est de la science-fiction mais un début de saison avec un Bazile à ce niveau-là, un Kadewere opérationnel dès le début et un Ferhat en forme, la triplette peut laisser penser qu'on aurait pu faire mieux. Mais on n'a jamais eu les trois en forme en même temps. C'est un regret. "

