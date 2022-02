On les avait laissés à Saran (31-34) sur un énième revers et une sempiternelle déception. Dans une saison où rien ne se sera vraiment déroulé comme espéré, les Caennais ont donc appris - sans surprise - la nouvelle de leur relégation assurée à trois rendez-vous du baisser de rideau. On n'attend pas de grande révolution côté caennais ce vendredi 20 avril (20 h 30) contre Nice mais le fait de se savoir désormais officiellement dans l'ascenseur pour la Nationale 1 aura le mérite - ou pas - de changer la manière d'aborder la rencontre. Nice, qui se présente ce week-end en Normandie, a gros à jouer...et à perdre. Il est en effet à la lutte avec Grenoble et Vernon pour ne pas faire naufrage dans le même vaisseau que les Vikings. Ces derniers comptent poser de réels problèmes aux Niçois et ne pas leur offrir la victoire sur un plateau. Enfin, et c'est une tout autre histoire, le club est d'ores et déjà tourné vers la saison prochaine.

