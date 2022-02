A Caen, les catholiques émus par l'incendie de Notre-Dame-de-Paris

Elles ont résonné deux fois, pendant dix minutes, dans la nuit. Les cloches de l'abbaye aux Dames de Caen (Calvados) ont retenti vers 22h30, lundi 15 avril 2019, comme "un hommage spirituel" à la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, alors ravagée par incendie.

A l'instant, et pendant 10 minutes, les cloches de l'Abbaye aux Dames de #Caen sonnent au moment où les pompiers de #Paris tentent de sauver la cathédrale Notre-Dame, symbole de notre patrimoine national, en proie aux flammes. #notredamedeparis — Joël Bruneau (@joelbruneau) 15 avril 2019

"Spontanément, nous nous sommes retrouvés à une vingtaine de fidèles, pour prier", raconte le père Laurent Berthout, curé de la paroisse de la Sainte-Trinité.

"Emblématique de notre pays et de son histoire"

L'évêque, Jean-Claude Boulanger, s'est exprimé par voie de communiqué. "Le diocèse de Bayeux-Lisieux assure le diocèse de Paris de son soutien et de sa prière, tout spécialement aux prêtres qui allaient se rassembler avec les catholiques du diocèse pour la messe chrismale" indique Monseigneur Boulanger, qui ajoute partager "la souffrance des chrétiens de Paris et des millions de personnes qui aiment cette cathédrale emblématique de notre pays et de son histoire".

La messe chrismale, qui se déroule à partir de 19h en l'église Saint-Etienne de Caen, ce mardi, promet d'être chargée en émotion.

