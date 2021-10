Caen. Calvados : à 26 ans, Paul Clerval est ordonné prêtre

À seulement 26 ans, Paul Clerval est sûr de son choix de vie. Il vient d'être ordonné prêtre par le diocèse de Bayeux (Calvados), dimanche 1er juillet 2018. Ce Caennais sait depuis l'âge de neuf ans, qu'il veut dédier sa vie à Jésus. "À 14 ans, je suis entré dans un petit séminaire, une sorte d'internat, en Seine-et-Marne, où j'ai suivi ma scolarité de la troisième à la classe de première", des activités spirituelles étaient également organisées. Après un bac littéraire à Caen, Paul part cependant vivre une vie étudiante "normale" à Paris pour suivre une licence de philosophie. "J'ai aimé cette période, ça m'a aussi permis de voir ce à quoi je renonçais".

"J'ai choisi ce que je veux faire"

Et quand il revient à Caen, sa vocation n'a pas changé. Pendant trois ans, il est envoyé dans un séminaire à Caen avant de s'envoler pour Rome. "J'ai appris à connaître Jésus dans ma famille. Quand j'étais jeune, je voyais des prêtres venir chez nous et je me suis dit que je voulais faire ça". Si convaincre sa famille n'a pas été bien difficile, ses amis restent surpris quant à son choix. "Ils me disent qu'ils ne comprennent pas forcément mais ça leur fait se poser des questions, sourit-il. Je sais que ça ne va pas être facile tous les jours mais je vais être libre parce que j'ai choisi ce que je veux faire".

Paul Clerval est désormais un prêtre diocésain, rattaché au diocèse de Bayeux-Lisieux et officiera en la paroisse de Douvres-la-Délivrande. "C'est important pour moi d'être rattaché à mon territoire. J'ai envie de redonner ce que j'ai reçu, là où je l'ai reçu".