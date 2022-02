Granville. Grace Kelly à l'honneur au musée Christian Dior de Granville

Le musée Christian Dior de Granville présente l'exposition "Grace de Monaco, Princesse en Dior", organisée du 27 avril au 17 novembre 2019 à l'occasion du 90e anniversaire de la naissance de Grace Kelly. Une belle occasion de (re)découvrir le style et la personnalité d'une des plus grandes icônes de mode du XXe siècle, et de revenir sur ses liens étroits - voire amicaux - avec la célèbre maison de couture.