Rouen. Formule 1 : Pierre Gasly dans le Top 6 au Grand Prix de Chine ! 

La course.

Parti en 6e position après ses premières bonnes qualifications de la saison, le Normand Pierre Gasly sur sa Red Bull a confirmé ce dimanche matin 14 avril lors de la course du Grand Prix de Chine, troisième manche du Championnat du Monde de Formule 1 2019.

Bonne place et meilleur tour en course !

Lancé dans la meute de tête et bien calé à sa 6e position d'entrée de course, Pierre Gasly a ensuite tracé sa route sans le moindre souci technique ni tactique. Dans le sillage de Charles Leclerc (Ferrari), le Rouennais a assuré son Top 6 et a même réussi un excellent coup dans les deux derniers tours. Équipé de pneus peu usés par ses ingénieurs, Gasly est allé chercher le meilleur tour en course synonyme d'un point supplémentaire au classement !

Au classement mondial des pilotes, Pierre Gasly (Red Bull) compte désormais 13 points et pointe au 6e rang.

Pierre gets the fastest lap on lap 55 👏 Picking up an extra point! 🇨🇳 #ChineseGP pic.twitter.com/r5PZxJGaeh — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) April 14, 2019

Le classement du GP de Chine.

1- Lewis Hamilton (Mercedes)

2- Valteri Bottas (Mercedes)

3- Sebastian Vettel (Ferrari)

4- Max Verstapen (Red Bull)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- Pierre Gasly (Red Bull)

....11- Romain Grosjean (Haas)