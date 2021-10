Rouen. Formule 1 : Pierre Gasly encore décevant en Autriche et mis sous pression par Red Bull 

Mis sous pression absolue pour le Grand Prix à domicile de l'écurie Red Bull Racing en Autriche, Pierre Gasly a tenté de trouver des réponses lors des qualifications ce samedi 29 juin 2019. En vain.

Ultimatum de Red Bull

Le conseiller sportif de Red Bull, Helmut Marko a été plus que clair dans ses propos avant le coup d'envoi de cette séance, "la performance et la vitesse que montrent Gasly sont tout simplement inacceptables. Les deux derniers Grands Prix, au Canada et en France, étaient en deçà du niveau".

Sous cette pression et alors que Max Verstappen son équipier recevait soutien total et s'affirmait encore un peu plus en haut de grille, Pierre Gasly a d'abord signé une première partie correcte en 7e position avant de confirmer lors de la deuxième en se plaçant 6e. La troisième partie de la qualification, décisive, a malheureusement vu le pilote de Rouen exploser dans les derniers instants en laissant filer une 5e place que l'on pensait acquise, pour signer finalement un très décevant neuvième temps. Surtout que dans le même temps, Max Verstappen en pleine forme, se glissait en troisième position... Sale temps pour le Normand.

Le départ du Grand Prix d'Autriche sera donné ce dimanche 30 juin à 15h10 sur le circuit de Spielberg.

La réaction.

Pierre Gasly (Red Bull) :" je suis évidemment très déçu car on fait plutôt une bonne qualification et on perd tout en Q3. Au dernier tour je perds la voiture au premier virage, ça nous met neuvième alors qu'on pouvait faire 5. C'est dur. Il va falloir se concentrer sur la course, va falloir regarder devant".

La grille de départ du GP d'Autriche:

1- Charles Leclerc (Ferrari), 2- Lewis Hamilton (Mercedes)

3- Max Verstappen (Red Bull), 4- 2- Valtteri Bottas (Mercedes)

5- Kevin Magnussen (Haas), 6- Lando Norris (Mc Laren),

7- Kimi Raikonnen (Alfa Romeo), 8- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo),

9- Pierre Gasly (Red Bull), 10- Sebastian Vettel (Ferrari)

