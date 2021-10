Rouen. Formule 1 : Pierre Gasly signe une belle place au Grand Prix d'Espagne ! 

La course

Pierre Gasly (Red Bull), malmené depuis le début de saison 2019 avec pas mal de pépins hors et en course avait la pression ce week-end lors du premier Grand Prix de la saison 2019 en Europe, à Barcelone.

Bien entré dans ses essais, le pilote Rouennais avait signé une belle séance de qualification avec une bonne sixième place à la clé sur la grille de départ.

Ce dimanche 12 mai 2019, après un envol réussi, Pierre Gasly a su se sortir des frottements du premier virage avec Sebastian Vettel (Ferrari) pour caler sa Red Bull à la sixième place. Rapidement, les voitures de tête s'échappent et Gasly continue de filer bon train à sa position, franchissant bien les écueils des arrêts au stand. Et alors que l'on se dirige vers une fin de course tranquille, un accident à l'arrière de la course provoque l'entrée de la Safety Car au 46e tour sur les 66 prévus.

Six, le chiffre du jour pour Gasly !

Au redémarrage, Pierre Gasly tente de surprendre Charles Leclerc (Ferrari) mais le Monégasque résiste. Dans la foulée, Kevin Magnuss en (Haas) tente de doubler le Normand mais à son tour, ce dernier résiste. A moins de dix tours du terme, Pierre Gasly se replace sereinement à sa 6e place et emmène sa Red Bull Racing jusqu'au bout des 66 tours à ce rang, raflant 10 points pour assurer sa ... 6e place également, au classement du championnat du monde des pilotes.

Classement du GP d'Espagne :

1- Lewis Hamilton (Mercedes)

2- Valtteri Bottas (Mercedes)

3- Max Verstappen (Red Bull Racing)

4- Sebastian Vettel (Ferrari)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- Pierre Gasly (Red Bull Racing)

7- Kevin Magnussen (Haas)

8- Carlos Sainz (Mc Laren)

9- Danyl Kvyiat (Toro Rosso)

10- Romain Grosjean (Haas) ou Alexander Albon (Toro Rosso)

Classement mondial des pilotes :

1- Lewis Hamilton (Mercedes), 2-Valtteri Bottas (Mercedes), 3- Max Verstappen (Red Bull), 4- Sebastian Vettel (Ferrari), 5- Charles Leclerc (Ferrari), 6- Pierre Gasly (Red Bull)....

